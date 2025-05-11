Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MODLEAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH MODLEAF
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 00 Thời gian làm việc có thể thảo luận, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều hành cửa hàng tổng thể
Quản lý tồn kho và trưng bày hàng hóa
Phục vụ khách hàng và bán hàng
Duy trì vệ sinh và trưng bày trong cửa hàng
Quản lý doanh thu và báo cáo
Đào tạo và hướng dẫn nhóm (nếu có khả năng)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (ưu tiên quản lý nhóm)
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng
Có khả năng đào tạo và hướng dẫn nhóm
Trung thực, trách nhiệm cao, tích cực
Không giới hạn tuổi
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng
Có khả năng đào tạo và hướng dẫn nhóm
Trung thực, trách nhiệm cao, tích cực
Không giới hạn tuổi
Tại CÔNG TY TNHH MODLEAF Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: Vincom Center Landmark 81 B1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (MODLEAF pop-upstore)
Ca 1: 09:00 – 18:00
Ca 2: 13:00 – 22:00
Thời gian làm việc có thể thảo luận
Nghỉ trong ngày thường, trừ cuối tuần
Lương khởi điểm: từ 10.000.000 VND
Làm việc vào ngày lễ, lương gấp 2 lần
Phí KPI hàng ngày: từ 50,000 – 150,000 VND (tùy tỷ lệ hoàn thành KPI, cộng thêm lương chính)
Vui lòng thỏa thuận tăng lương sau 1 năm làm việc.
Chính sách phúc lợi:
Hỗ trợ ăn uống
Hỗ trợ phí gửi xe
Tặng thẻ quà tặng MODLEAF (200,000 VND/tháng)
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn theo quy định
Ca 1: 09:00 – 18:00
Ca 2: 13:00 – 22:00
Thời gian làm việc có thể thảo luận
Nghỉ trong ngày thường, trừ cuối tuần
Lương khởi điểm: từ 10.000.000 VND
Làm việc vào ngày lễ, lương gấp 2 lần
Phí KPI hàng ngày: từ 50,000 – 150,000 VND (tùy tỷ lệ hoàn thành KPI, cộng thêm lương chính)
Vui lòng thỏa thuận tăng lương sau 1 năm làm việc.
Chính sách phúc lợi:
Hỗ trợ ăn uống
Hỗ trợ phí gửi xe
Tặng thẻ quà tặng MODLEAF (200,000 VND/tháng)
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MODLEAF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI