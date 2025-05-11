Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MODLEAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 00 Thời gian làm việc có thể thảo luận, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành cửa hàng tổng thể

Quản lý tồn kho và trưng bày hàng hóa

Phục vụ khách hàng và bán hàng

Duy trì vệ sinh và trưng bày trong cửa hàng

Quản lý doanh thu và báo cáo

Đào tạo và hướng dẫn nhóm (nếu có khả năng)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (ưu tiên quản lý nhóm)

Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng

Có khả năng đào tạo và hướng dẫn nhóm

Trung thực, trách nhiệm cao, tích cực

Không giới hạn tuổi

Tại CÔNG TY TNHH MODLEAF Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Vincom Center Landmark 81 B1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (MODLEAF pop-upstore)

Ca 1: 09:00 – 18:00

Ca 2: 13:00 – 22:00

Thời gian làm việc có thể thảo luận

Nghỉ trong ngày thường, trừ cuối tuần

Lương khởi điểm: từ 10.000.000 VND

Làm việc vào ngày lễ, lương gấp 2 lần

Phí KPI hàng ngày: từ 50,000 – 150,000 VND (tùy tỷ lệ hoàn thành KPI, cộng thêm lương chính)

Vui lòng thỏa thuận tăng lương sau 1 năm làm việc.

Chính sách phúc lợi:

Hỗ trợ ăn uống

Hỗ trợ phí gửi xe

Tặng thẻ quà tặng MODLEAF (200,000 VND/tháng)

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MODLEAF

