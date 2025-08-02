Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Nội thất Hita làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Nội thất Hita
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/09/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Nội thất Hita

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53i, Đường 1A, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm tra tồn kho hoặc hỏi hàng Nhà Cung Cấp và phản hồi cho SALE.
Nhận đơn đặt hàng từ Sale. Đặt hàng NCC và điều phối hàng hóa/xử lý tình huống mỗi ngày.
Kiểm tra hàng hóa bán chạy và đặt hàng trữ kho.
Nhập phiếu mua hàng mỗi ngày.
Quản lý thu chi kho. Cuối tháng kiểm kê kho với phần mềm.
Theo dõi các CTKM từ NCC và dự trữ hàng hóa theo kế hoạch bán hàng/giao hàng
Tự tin xử lý các vấn đề của Khách hàng và đưa ra giải pháp cho NCC.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực THU MUA HÀNG HÓA
Thành thạo Word, Excel, Google Docs và đã từng sử dụng phần mềm bán hàng/mua hàng/quản lý kho.
Thành thạo việc tính toán và phân tích giá nhập tốt nhất.
Năng động hoạt bát, giọng nói to rõ và luôn vui vẻ.
Năng động tìm tòi, sởi lởi và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp.
Gọn gàng, cẩn thận và trung thực.
Thái độ cầu thị ham học hỏi, đóng góp ý kiến cho Team để cải thiện công việc hiệu quả hơn.
Luôn tìm ra giải pháp để xử lý công việc.
TỐ CHẤT 1 THÀNH VIÊN HITA CẦN CÓ:
TƯ DUY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI.
CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC khối lượng công việc lớn và TƯƠNG TÁC NHANH.
THÍCH LÀM CHỦ: Chủ động và làm Chủ công việc mình đảm nhận.
YÊU công việc tương tác giữa NGƯỜI vs NGƯỜI
YÊU thích làm việc nhóm, dám dấn thân và chịu thử thách
Là 1 người CẦU THỊ, KHIÊM HẠ và luôn nổ lực cải thiện bản thân
Là 1 người CHÍNH THỰC và LÀM GƯƠNG
Là 1 người TRONG SÁNG, THẲNG THẮN và TÍCH CỰC trong mọi vấn đề.

Tại Công ty TNHH Nội thất Hita Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tương xứng với sự cống hiến của mình. (thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng tháng và thưởng cuối năm theo chính sách CHIA SẺ LỢI NHUẬN của Công Ty.
Phúc lợi người lao động: BHXH, lương tháng 13
Môi trường làm việc BÌNH ĐẲNG, năng động, sáng tạo cao, nhiều thử thách, nhiều trải nghiệm.
Được trải nghiệm với ý tưởng, được mắc sai lầm và học hỏi.
Được thảo luận nhóm, làm việc đội nhóm, hỗ trợ từ đồng đội. Luôn luôn có tư duy tìm ra giải pháp tốt nhất để xử lý vấn đề.
Được tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thông qua các dự án thật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội thất Hita

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

