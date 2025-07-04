Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 67 Trần Phú, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm xây dựng bối cảnh, môi trường, element 3D, dựa theo Sân khấu sự kiện trên định hướng của leader
Hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng và thực hiện những dự án của công ty về 3D
Đo đạc, khảo sát và lấy số liệu thiết kế công trình (nếu cần)
Lên ý tưởng và thiết kế 3D (diễn họa)
Kết hợp cùng bộ phận kỹ thuật triển khai sơ bộ và chọn mẫu mã vật liệu
Phối hợp cũng các bộ phận khác để hoàn thành dự án
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Có kinh nghiệm và am hiểu 3D (biết về C4D, Blender, Maya, Houdini, Unreal.. là một lợi thế)
Kỹ năng:
Thành thạo Cinema 4D hoặc Blender
Thành thạo Unreal Engine 5
Tư duy thẩm mỹ tốt ,có kinh nghiệm trong ngành visual sân khấu
Biết cơ về các phần mềm 3D khác như,Houdini là 1 lợi thế.
Thời gian làm việc linh động được theo dự án.
Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành 3d, etc
Kỹ năng:
Thành thạo Cinema 4D hoặc Blender
Thành thạo Unreal Engine 5
Tư duy thẩm mỹ tốt ,có kinh nghiệm trong ngành visual sân khấu
Biết cơ về các phần mềm 3D khác như,Houdini là 1 lợi thế.
Thời gian làm việc linh động được theo dự án.
Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành 3d, etc
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 25- 30 triệu thỏa thuận theo năng lực.
Được làm việc với các dự án diễn họa lớn đa dạng về thể loại.
Được làm việc với đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động và sáng tạo, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.
Được làm việc với các dự án diễn họa lớn đa dạng về thể loại.
Được làm việc với đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động và sáng tạo, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI