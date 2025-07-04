Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Trần Phú, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D

Chịu trách nhiệm xây dựng bối cảnh, môi trường, element 3D, dựa theo Sân khấu sự kiện trên định hướng của leader

Hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng và thực hiện những dự án của công ty về 3D

Đo đạc, khảo sát và lấy số liệu thiết kế công trình (nếu cần)

Lên ý tưởng và thiết kế 3D (diễn họa)

Kết hợp cùng bộ phận kỹ thuật triển khai sơ bộ và chọn mẫu mã vật liệu

Phối hợp cũng các bộ phận khác để hoàn thành dự án

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Có kinh nghiệm và am hiểu 3D (biết về C4D, Blender, Maya, Houdini, Unreal.. là một lợi thế)

Kỹ năng:

Thành thạo Cinema 4D hoặc Blender

Thành thạo Unreal Engine 5

Tư duy thẩm mỹ tốt ,có kinh nghiệm trong ngành visual sân khấu

Biết cơ về các phần mềm 3D khác như,Houdini là 1 lợi thế.

Thời gian làm việc linh động được theo dự án.

Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành 3d, etc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25- 30 triệu thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc với các dự án diễn họa lớn đa dạng về thể loại.

Được làm việc với đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm.

Môi trường làm việc trẻ, năng động và sáng tạo, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT

