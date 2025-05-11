Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Cập nhật và hoàn thiện quy trình, hệ thống quản trị giáo viên.
Cập nhật và hoàn thiện hệ thống đánh giá giám sát chất lượng giảng dạy và kỷ luật của giáo viên.
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo giáo viên.
Cập nhật, phổ biến các quy định của chương trình cho giáo viên.
Theo dõi và giám sát quy trình tính lương, thưởng, phạt và các quyền lợi khác của giáo viên.
Hỗ trợ giáo viên các vấn đề vận hành khác phát sinh trong quá trình lớp học diễn ra.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên.
Tốt nghiệp các lĩnh vực Sư phạm, Quản trị kinh doanh, Quản trị rủi ro, Quản trị nhân sự là một lợi thế.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm giáo dục, các phòng ban Vận Hành, Nhân Sự hoặc tương đương.
Có tư duy logic, kỹ năng tiếp xúc và trao đổi với Học viên, Phụ huynh, Giáo viên.
Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh ở mức tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10tr - 15tr (Gross).
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương.
Tham gia BHXH, BHYT và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định.
Môi trường làm việc đầy thử thách, nơi mọi ý tưởng mới đều được chào đón.
Lộ trình thăng tiến cụ thể từ sau 6 tháng làm việc.
Được xét tăng ngạch lương hằng quý, thưởng nóng thường xuyên.
Cung cấp tai nghe, công ty thanh toán cước phí điện thoại.
Tham gia các hoạt động dành cho nhân viên hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION

CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 - 3, Tòa nhà Yoko Building, 677/6 Đ. Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

