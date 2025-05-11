Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOBST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH LOBST
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 106 Đường số 3A, KP7, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung – Việt
Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự
Theo dõi, quản lí và bảo quản các tài sản, trang thiết bị văn phòng
Công tác tuyển dụng, Quản lí hồ sơ nhân sự
Những công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói).
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Trung – Việt.
Tại CÔNG TY TNHH LOBST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10tr-15tr + hoa hồng
Cung cấp trang thiết bị làm việc
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao
Tham gia BHXH, BHYT, các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOBST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI