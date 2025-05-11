Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOBST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Đường số 3A, KP7, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung

Hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung – Việt

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự

Theo dõi, quản lí và bảo quản các tài sản, trang thiết bị văn phòng

Công tác tuyển dụng, Quản lí hồ sơ nhân sự

Những công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói).

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Trung – Việt.

Tại CÔNG TY TNHH LOBST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10tr-15tr + hoa hồng

Cung cấp trang thiết bị làm việc

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao

Tham gia BHXH, BHYT, các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOBST

