Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Công Viên Phần Mền, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, tin nhắn zalo.
Chủ động mở rộng thị trường khách hàng tiềm năng và phát triển doanh số.
Thực hiện (gọi điện thoại tư vấn) theo danh sách khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới để mở rộng quan hệ và phát triển kinh doanh.
Thực hiện các công việc chăm giải quyết các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng.
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, kinh doanh, tiếp thị.
Có hiểu biết về các phương pháp bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, tạo được thiện cảm với khách hàng.
Năng động, nhiệt tình, chủ động, trách nhiệm, trung thực.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như: Word, Excel, Powerpoint...
Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, kinh doanh, tiếp thị.
Có hiểu biết về các phương pháp bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, tạo được thiện cảm với khách hàng.
Năng động, nhiệt tình, chủ động, trách nhiệm, trung thực.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như: Word, Excel, Powerpoint...
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Được OFF 6 ngày / tháng
Công ty hỗ trợ sim số điện + card điện thoại
Môi trường làm việc hòa đồng, lành mạnh, hiện đại
Tổ chức team buiding 2 lần/năm
Làm 6 tháng được ứng tuyển tăng lương, thăng cấp
Công ty hỗ trợ sim số điện + card điện thoại
Môi trường làm việc hòa đồng, lành mạnh, hiện đại
Tổ chức team buiding 2 lần/năm
Làm 6 tháng được ứng tuyển tăng lương, thăng cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI