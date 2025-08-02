Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công Viên Phần Mền, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, tin nhắn zalo.

Chủ động mở rộng thị trường khách hàng tiềm năng và phát triển doanh số.

Thực hiện (gọi điện thoại tư vấn) theo danh sách khách hàng tiềm năng.

Tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới để mở rộng quan hệ và phát triển kinh doanh.

Thực hiện các công việc chăm giải quyết các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng.

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, kinh doanh, tiếp thị.

Có hiểu biết về các phương pháp bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, tạo được thiện cảm với khách hàng.

Năng động, nhiệt tình, chủ động, trách nhiệm, trung thực.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như: Word, Excel, Powerpoint...

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Được OFF 6 ngày / tháng

Công ty hỗ trợ sim số điện + card điện thoại

Môi trường làm việc hòa đồng, lành mạnh, hiện đại

Tổ chức team buiding 2 lần/năm

Làm 6 tháng được ứng tuyển tăng lương, thăng cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

