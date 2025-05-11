Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

· Hỗ trợ xây dựng và thực thi chiến dịch quảng cáo: Tham gia vào việc lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số như Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, Ecom dưới sự hướng dẫn của cấp trên.

· Quản lý nội dung trên mạng xã hội: Đóng góp ý tưởng về nội dung (hình ảnh, video, bài viết) và đăng bài trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, Website để tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

· Phân tích và báo cáo dữ liệu: Theo dõi hiệu quả chiến dịch (lượt click, tương tác, chuyển đổi) bằng các công cụ như Google Analytics, Facebook Insights, TikTok Insights và lập báo cáo cơ bản để đánh giá hiệu suất.

· Hỗ trợ SEO: Thực hiện các nhiệm vụ cơ bản liên quan đến tối ưu hóa công cụ tìm kiếm như nghiên cứu từ khóa, tối ưu nội dung trên website, hoặc xây dựng liên kết dưới sự hướng dẫn.

· Hợp tác với team nội bộ và đối tác: Làm việc cùng đội ngũ nội dung, thiết kế, hoặc đối tác bên ngoài để đảm bảo các chiến dịch diễn ra đúng tiến độ và đạt mục tiêu.

· Học hỏi và cập nhật xu hướng: Theo dõi các xu hướng mới trong digital marketing, công cụ và nền tảng mới để đề xuất ý tưởng cải tiến. Đặc biệt là AI

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc liên quan.

Khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt để xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Kỹ năng tự học, phân tích data, đọc báo cáo.

Thành thạo các công cụ văn phòng (Microsoft Office, Google Sheets) và một số công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop mức độ cơ bản).

Thái độ cầu tiến, chịu được áp lực công việc và sẵn sàng nhận phản hồi để cải thiện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y&B Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, được đào tạo nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc, có nhiều cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Tổng thu nhập: từ 10 - 14 triệu (thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc, được đánh giá hàng tháng, thưởng hàng tháng theo năng lực).

Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00 từ thứ 2 - thứ 6 (và 2 ngày T7 WFH)

Có 12 ngày phép/năm + 1 ngày cho năm tiếp theo

Được cấp laptop và các thiết bị làm việc khác,…

Được đào tạo thường xuyên nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.

Thưởng sinh nhật, lễ tết, nghỉ lễ tết theo quy định của Bộ Lao Động.

Lương tháng 13, thưởng thâm niên, quà lễ, tết, sinh nhật, 8/3, 20/10, Tết trung thu,… và du lịch hàng năm.

Chính sách mua hàng nội bộ dành riêng cho nhân viên.

Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng.

Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y&B

