Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ MINH THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô D3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Gọi mời KH Bảo dưỡng lần đầu tiên 1.000 km.

Báo cáo danh sách khách hàng bảo dưỡng, gọi khách hàng phỏng vấn CVP

Mỗi ngày lọc danh sách khách hàng từ phần mềm theo định kỳ để gọi mời bảo dưỡng.

Báo cáo kết quả các cuộc gọi (mời bảo dưỡng, gọi sau khi sửa chữa) hàng ngày.

Theo dõi lịch hẹn hằng ngày, gửi tin nhắn đến khách hàng đặt hẹn, gọi nhắc khách hàng trễ hẹn.

Kiểm tra, đón xe và tiếp khách hàng, kiểm tra 5S…

Cập nhật lịch sử xe khách hàng lưu vào hệ thống.

Cập nhật lại số điện thoại khi khách hàng gọi đến vào danh sách điện thoại & lịch sử.

Quản lý, theo dõi cấp bán sổ bảo hành, gia hạn bảo hành …đệ trình lên hệ thống của NCC.

Chăm sóc khách hàng có hẹn, khách hàng tiềm năng, khách hàng trung thành, khách hàng Fleet…

Ghi nhận, giải quyết các khiếu nại khách hàng.

Quản lý, phân tích, lưu trữ thông tin và dữ liệu khách hàng.

Theo dõi khiếu nại khách hàng, giải quyết khiếu nại theo đúng quy trình.

Cập nhật phiếu RO hằng ngày, phân loại giờ công KTV.

Các công việc phát sinh khách theo chỉ đạo của TT, GĐDV và BGĐ.

- Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học trở lên.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng tốt.

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, nói nặng giọng địa phương.

- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên; Ưu tiên có kinh nghiệm nghe gọi điện thoại, chăm sóc khách hàng hoặc đã từng làm việc trong môi trường call center hoặc Ô tô

- Năng động, nhiệt tình, khả năng chịu được áp lực công việc cao

- Lương, thưởng hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Các chế độ về phúc lợi, BHXH đầy đủ theo quy định của Công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty.

