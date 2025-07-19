Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/08/2025
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 79 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tổng thể cho toàn hệ thống (bao gồm cả kênh offline & online).
Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng khách hàng mới thông qua các chiến dịch hiệu quả.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban (Sale, Vận hành) để đảm bảo hiệu quả truyền thông – kinh doanh đồng bộ.
Quản trị ngân sách marketing, đo lường hiệu quả ROI, tối ưu các kênh quảng bá.
Phát triển & bảo vệ hình ảnh thương hiệu PetHealth chuyên nghiệp, uy tín, dẫn đầu thị trường.
Báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc về các chiến dịch, số liệu khách hàng, mức độ phủ sóng thương hiệu.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm làm trong các hệ thống chuỗi, ngành dịch vụ (y tế, thú y, giáo dục, làm đẹp, fitness...).
Có tư duy chiến lược, khả năng triển khai chiến dịch Marketing tích hợp đa kênh (IMC).
Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả marketing.
Năng động, sáng tạo, yêu động vật là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 25 – 30 triệu/tháng (Lương cứng + KPI + Doanh thu + Phụ cấp).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung và yêu động vật.
Cơ hội thăng tiến, được ghi nhận & phát triển năng lực lãnh đạo.
Tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ phép năm, du lịch – team building định kỳ cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: PL05-29, Vinhome River Side 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

