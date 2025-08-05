Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Đảm bảo vệ sinh và an ninh khu vực kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Phối hợp với bộ phận saler nhặt hàng theo đúng bill của từng khách hàng

Kiểm tra và đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, thất lạc.

Đảm bảo hàng hóa được chuyển đến người mua hàng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng máy tính cơ bản.

Nắm rõ các quy định về an toàn lao động trong kho.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin