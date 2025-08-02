Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 09 Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm hàng, hàn/cắt theo đơn đặt hàng hàng ngày
Lựa chọn và phân loại đúng mã hàng, mặt hàng, khổ hàng.. Để làm hàng chuẩn xác
Bảo quản các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu sử dụng
Kiểm tra lại nhưng đơn đã làm, đã xuất hàng để tránh xảy ra những sai sót
Thực hiện tốt các nội quy, quy định công ty đặt ra
Sắp xếp kho gọn gàng, sạch sẽ
Xuất/nhập hàng khi hàng về/hàng đi.
Làm theo chỉ đạo của Quản lý kho và Thủ kho.
Chịu trách nhiệm các đơn hàng do mình thực hiện
Chịu trách nhiệm với việc làm hàng đúng quy cách, chủng loại của đơn hàng
Khi có thay đổi về kích cỡ, ghép khổ thì cần thông báo cho quản lý kho để báo lại kinh doanh mới được làm hàng.
Làm hàng theo chỉ dẫn của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoạt náo, nhiệt tình, chăm chỉ..
- Có sức khỏe, năng động
- Có ý thức trong việc thực hiện, nội quy, quy định của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu - 12tr/tháng
Thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng sáng kiến, ý kiến, thưởng hiệu suất công việc.,..
Tham gia các buổi party, team building, picnic... do công ty tổ chức
Môi trường làm việc cùng các bạn trẻ năng động, hòa đồng, có sự hỗ trợ
Được học hỏi, đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, ngách 1/2/1 Đỗ Nhuận, P. Xuân Đỉnh , Bắc Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

