Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 09 Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Làm hàng, hàn/cắt theo đơn đặt hàng hàng ngày
Lựa chọn và phân loại đúng mã hàng, mặt hàng, khổ hàng.. Để làm hàng chuẩn xác
Bảo quản các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu sử dụng
Kiểm tra lại nhưng đơn đã làm, đã xuất hàng để tránh xảy ra những sai sót
Thực hiện tốt các nội quy, quy định công ty đặt ra
Sắp xếp kho gọn gàng, sạch sẽ
Xuất/nhập hàng khi hàng về/hàng đi.
Làm theo chỉ đạo của Quản lý kho và Thủ kho.
Chịu trách nhiệm các đơn hàng do mình thực hiện
Chịu trách nhiệm với việc làm hàng đúng quy cách, chủng loại của đơn hàng
Khi có thay đổi về kích cỡ, ghép khổ thì cần thông báo cho quản lý kho để báo lại kinh doanh mới được làm hàng.
Làm hàng theo chỉ dẫn của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có sức khỏe, năng động
- Có ý thức trong việc thực hiện, nội quy, quy định của công ty.
Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng sáng kiến, ý kiến, thưởng hiệu suất công việc.,..
Tham gia các buổi party, team building, picnic... do công ty tổ chức
Môi trường làm việc cùng các bạn trẻ năng động, hòa đồng, có sự hỗ trợ
Được học hỏi, đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
