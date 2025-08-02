Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 09 Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm hàng, hàn/cắt theo đơn đặt hàng hàng ngày

Lựa chọn và phân loại đúng mã hàng, mặt hàng, khổ hàng.. Để làm hàng chuẩn xác

Bảo quản các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu sử dụng

Kiểm tra lại nhưng đơn đã làm, đã xuất hàng để tránh xảy ra những sai sót

Thực hiện tốt các nội quy, quy định công ty đặt ra

Sắp xếp kho gọn gàng, sạch sẽ

Xuất/nhập hàng khi hàng về/hàng đi.

Làm theo chỉ đạo của Quản lý kho và Thủ kho.

Chịu trách nhiệm các đơn hàng do mình thực hiện

Chịu trách nhiệm với việc làm hàng đúng quy cách, chủng loại của đơn hàng

Khi có thay đổi về kích cỡ, ghép khổ thì cần thông báo cho quản lý kho để báo lại kinh doanh mới được làm hàng.

Làm hàng theo chỉ dẫn của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoạt náo, nhiệt tình, chăm chỉ..

- Có sức khỏe, năng động

- Có ý thức trong việc thực hiện, nội quy, quy định của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu - 12tr/tháng

Thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng sáng kiến, ý kiến, thưởng hiệu suất công việc.,..

Tham gia các buổi party, team building, picnic... do công ty tổ chức

Môi trường làm việc cùng các bạn trẻ năng động, hòa đồng, có sự hỗ trợ

Được học hỏi, đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.