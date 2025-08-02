Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ (CHUỔI CỬA HÀNG BÁN LẺ HÀNG NHẬT BẢN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ (CHUỔI CỬA HÀNG BÁN LẺ HÀNG NHẬT BẢN)
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ (CHUỔI CỬA HÀNG BÁN LẺ HÀNG NHẬT BẢN)

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42 Đường 14, Phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Nhập hàng, quản lý kho (Tiếp nhận, kiểm soát nhập hàng vào kho, sắp xếp, phân loại hàng hóa, thực hiện xử lý vấn đề tem nhãn, kiểm kê kho)
Xử lý đơn đặt hàng (soạn hàng, đóng gói, giao nhận hàng hóa cho khách)

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở kho
Sức khỏe tốt
Chịu khó
Gắn bó
Trung thực

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ (CHUỔI CỬA HÀNG BÁN LẺ HÀNG NHẬT BẢN) Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chế độ làm việc, đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ (CHUỔI CỬA HÀNG BÁN LẺ HÀNG NHẬT BẢN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ (CHUỔI CỬA HÀNG BÁN LẺ HÀNG NHẬT BẢN)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 173 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

