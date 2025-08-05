Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21

- 23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho vật tư hàng điện tử gia dụng: máy hút bụi, nồi cơm điện, máy sấy tóc...
Sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho phục vụ tốt kế hoạch bảo hành của Công ty;
Quản lý nguyên vật liệu, tồn kho
Quản lý, kiểm soát, hàng hóa trong kho vật liệu
Tổ chức, thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch định kỳ tại kho
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc đề ra
Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Làm việc tại Văn Phòng Chính CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Địa chỉ: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh ( Cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Tiếng Trung
Excel Tốt
Yêu cầu nhân viên Nữ
Bắt buộc phải biết tiếng Trung hoặc Tiếng anh để giao tiếp làm việc với sếp Trung.
Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu không sẽ được hướng dẫn

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 -12 triệu + KPI + Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13
Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.
Chế độ nghỉ lễ theo quy định công ty và nhà nước
Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ORRO HOME

CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đường số 1, KDC Đại phúc, Bình Hưng, Bình Chánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

