Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
- Hồ Chí Minh: 21
- 23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho vật tư hàng điện tử gia dụng: máy hút bụi, nồi cơm điện, máy sấy tóc...
Sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho phục vụ tốt kế hoạch bảo hành của Công ty;
Quản lý nguyên vật liệu, tồn kho
Quản lý, kiểm soát, hàng hóa trong kho vật liệu
Tổ chức, thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch định kỳ tại kho
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc đề ra
Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Làm việc tại Văn Phòng Chính CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Địa chỉ: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh ( Cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Excel Tốt
Yêu cầu nhân viên Nữ
Bắt buộc phải biết tiếng Trung hoặc Tiếng anh để giao tiếp làm việc với sếp Trung.
Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu không sẽ được hướng dẫn
Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.
Chế độ nghỉ lễ theo quy định công ty và nhà nước
Thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
