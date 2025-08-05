Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 - 23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho vật tư hàng điện tử gia dụng: máy hút bụi, nồi cơm điện, máy sấy tóc...

Sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho phục vụ tốt kế hoạch bảo hành của Công ty;

Quản lý nguyên vật liệu, tồn kho

Quản lý, kiểm soát, hàng hóa trong kho vật liệu

Tổ chức, thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch định kỳ tại kho

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc đề ra

Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Làm việc tại Văn Phòng Chính CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Địa chỉ: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh ( Cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Tiếng Trung

Excel Tốt

Yêu cầu nhân viên Nữ

Bắt buộc phải biết tiếng Trung hoặc Tiếng anh để giao tiếp làm việc với sếp Trung.

Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu không sẽ được hướng dẫn

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 -12 triệu + KPI + Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13

Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.

Chế độ nghỉ lễ theo quy định công ty và nhà nước

Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin