Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa vào kho theo quy định Thực hiện công việc nhập, xuất kho hàng hóa theo yêu cầu Kiểm kê hàng hóa định kỳ, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng trong kho Duy trì kho bãi ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn Đóng gói, chuẩn bị hàng hóa cho việc vận chuyển và giao hàng Hỗ trợ bốc xếp hàng hóa khi cần thiết

Tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa vào kho theo quy định

Thực hiện công việc nhập, xuất kho hàng hóa theo yêu cầu

Kiểm kê hàng hóa định kỳ, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng trong kho

Duy trì kho bãi ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn

Đóng gói, chuẩn bị hàng hóa cho việc vận chuyển và giao hàng

Hỗ trợ bốc xếp hàng hóa khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc Tốt nghiệp trung cấp trở lên Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Trả lương mồng 5 hàng tháng Được đóng BHXH sau 02 tháng gắn bó Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Trả lương mồng 5 hàng tháng

Được đóng BHXH sau 02 tháng gắn bó

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin