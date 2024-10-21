Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE
- Hà Nội: 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa vào kho theo quy định
Thực hiện công việc nhập, xuất kho hàng hóa theo yêu cầu
Kiểm kê hàng hóa định kỳ, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng trong kho
Duy trì kho bãi ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn
Đóng gói, chuẩn bị hàng hóa cho việc vận chuyển và giao hàng
Hỗ trợ bốc xếp hàng hóa khi cần thiết
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Trả lương mồng 5 hàng tháng
Được đóng BHXH sau 02 tháng gắn bó
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
