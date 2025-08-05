Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao (nay thuộc tọa lạc tại Đường D1, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát các hoạt động trong kho để đảm bảo việc chọn, đóng gói, chất & gửi hàng được an toàn, đúng giờ, hiệu quả và đảm bảo việc lưu trữ thích hợp. Chịu trách nhiệm trong kho trong 1 ca.
Hỗ trợ việc nhập dữ liệu vào hệ thống ERP, nhận & sắp xếp vật tư vào các nơi đã được chỉ định trong kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.
Kết hợp chặt chẽ với nhân viên kho/ NV kiểm soát vật tư để đảm bảo lượng hàng dự trữ thích hợp
Những công việc khác được sắp xếp bởi Giám sát Kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
Tốt nghiệp trung học hoặc trung cấp nghề
Đọc, viết, tính toán cơ bản
2. Yêu cầu:
Có kinh nghiệm vận hành kho.
Sử dụng vi tính cơ bản
Kĩ năng giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương có thể thương lượng dựa trên năng lực
Có cung cấp bữa trưa tại căng tin công ty, hỗ trợ xe đưa đón
Đóng đầy đủ Bảo hiểm Xã hội/Y tế theo lương thực tế + Bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho nhân viên và gia đình
Lương tháng 13 + Thưởng hiệu suất (có thể cao hơn một tháng lương)
Thường xuyên tổ chức hoạt động teambuilding và sự kiện công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô I3-9, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

