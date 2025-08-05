Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao (nay thuộc tọa lạc tại Đường D1, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát các hoạt động trong kho để đảm bảo việc chọn, đóng gói, chất & gửi hàng được an toàn, đúng giờ, hiệu quả và đảm bảo việc lưu trữ thích hợp. Chịu trách nhiệm trong kho trong 1 ca.
Hỗ trợ việc nhập dữ liệu vào hệ thống ERP, nhận & sắp xếp vật tư vào các nơi đã được chỉ định trong kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.
Kết hợp chặt chẽ với nhân viên kho/ NV kiểm soát vật tư để đảm bảo lượng hàng dự trữ thích hợp
Những công việc khác được sắp xếp bởi Giám sát Kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung học hoặc trung cấp nghề
Đọc, viết, tính toán cơ bản
2. Yêu cầu:
Có kinh nghiệm vận hành kho.
Sử dụng vi tính cơ bản
Kĩ năng giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cung cấp bữa trưa tại căng tin công ty, hỗ trợ xe đưa đón
Đóng đầy đủ Bảo hiểm Xã hội/Y tế theo lương thực tế + Bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho nhân viên và gia đình
Lương tháng 13 + Thưởng hiệu suất (có thể cao hơn một tháng lương)
Thường xuyên tổ chức hoạt động teambuilding và sự kiện công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
