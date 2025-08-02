Tuyển Nhân viên kho CTCP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CTCP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP XANH
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CTCP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP XANH

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 36 Khu D8 geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trong kho
Tiếp nhận hàng hóa nhập kho (từ nhà cung cấp hoặc sản xuất)
Sắp xếp hàng hóa trong kho khoa học, dễ kiểm soát và đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp (đặc biệt với sản phẩm nông sản).
Dọn dẹp kho gọn gàng, sạch sẽ.
Kiểm kê kho
Thực hiện công việc theo chỉ đạo của quản lý kho
Đóng gói hàng hóa, xuất hàng hóa
Dán tem hàng hóa
Đóng gói theo yêu cầu của từng đơn hàng, theo yêu cầu của quản lý
Dập túi, đóng bao, đóng thùng
Xếp xe vận chuyển
Làm việc với bộ phận giao nhận hoặc đơn vị vận chuyển để giao hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT hoặc Cao Đẳng
- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, chịu khó
- Sức khỏe tốt
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý kho

Tại CTCP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 6-8 triệu đồng/tháng + Thưởng theo hiệu quả công việc
- Đóng bảo hiểm sau 01 tháng thử việc theo quy định của Pháp luật.
- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến.
- Thiết bị làm việc.
- Chế độ nghỉ lễ, phép theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTCP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 46A Vân Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

