Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
- Hà Nội: Lô 11 G2 đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
1. Nhập hàng hóa và sắp xếp
· Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp và luân chuyển nội bộ
· Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa
· Tiếp nhận hàng hóa vào trong kho
2. Quản lý hàng hóa
· Sắp xếp hàng vào trong kho theo đúng quy định
· Bảo quản hàng hóa trong kho
3. Kiểm kho
· Tiếp nhận phiếu kiểm kho
· Tiến hành kiểm kho
· Xử lý các trường hợp phát sinh, mất mát
· Báo cáo và lưu trữ chứng từ
4. Hỗ trợ các công tác kho vận khác
· Hỗ trợ đi lấy hàng chuyển kho
· Hỗ trợ bán hàng, ...
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: 20 - 30
Giới tính: Nam sức khỏe tốt
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm tại kho, logistic (kinh nghiệm trong ngành ICT là 1 lợi thế)
Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì
Chấp nhận làm xoay ca 8h-17h hoặc 12h-21h; OFF 1 ngày/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng
Lương tháng 13
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện sau 2 tháng thử việc thành công
Đóng BHXH, BHTN và BHYT đầy đủ theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI