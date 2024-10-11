Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty cổ phần bánh Girval - Chi nhánh Hà Nội, đơn vị thành viên của Công ty cổ phần One Capital Hospitality cần tuyển NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO (Nguyên vật liệu và Thành phẩm), như sau:
Phần nguyên liệu:
Thường xuyên đối chiếu số Nhập – Xuất – Tồn báo cáo cho P.Kế toán và ban Giám đốc số liệu từng thời điểm của Kho, phục vụ cung cấp số liệu theo yêu cầu của cơ quan Thuế; Kiểm toán... Sắp xếp kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO). Hàng hóa và nguyên liệu phục vụ sản xuất phải tuân thủ các quy định ATVSTP để đảm bảo chất lượng nguyên liệu trước khi chuyển đến các phân xưởng phục vụ sản xuất.
Thường xuyên đối chiếu số Nhập – Xuất – Tồn báo cáo cho P.Kế toán và ban Giám đốc số liệu từng thời điểm của Kho, phục vụ cung cấp số liệu theo yêu cầu của cơ quan Thuế; Kiểm toán...
Sắp xếp kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO). Hàng hóa và nguyên liệu phục vụ sản xuất phải tuân thủ các quy định ATVSTP để đảm bảo chất lượng nguyên liệu trước khi chuyển đến các phân xưởng phục vụ sản xuất.
Phần thành phẩm:
Nhập kho sản phẩm hoàn thiện và phân loại theo nhiệt độ tiêu chuẩn của từng dòng sản phẩm để sắp xếp kho hợp lý. Xuất kho theo kế hoạch và nhu cầu thực tế cần bổ sung tại từng thời điểm. Thực hiện thống kê và báo cáo cân đối giữa nhu cầu dự trữ bánh thành phẩm cho các cửa hàng thực hiện theo kế hoạch sản xuất đề ra nhằm đảm bảo thời gian lưu trũ kho đúng theo yêu cầu của HACCP qui định.
Nhập kho sản phẩm hoàn thiện và phân loại theo nhiệt độ tiêu chuẩn của từng dòng sản phẩm để sắp xếp kho hợp lý.
Xuất kho theo kế hoạch và nhu cầu thực tế cần bổ sung tại từng thời điểm.
Thực hiện thống kê và báo cáo cân đối giữa nhu cầu dự trữ bánh thành phẩm cho các cửa hàng thực hiện theo kế hoạch sản xuất đề ra nhằm đảm bảo thời gian lưu trũ kho đúng theo yêu cầu của HACCP qui định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ 12/12 trở lên. Trung thực, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm kho trong ngành thực phẩm
Tốt nghiệp từ 12/12 trở lên.
Trung thực, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm.
Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm kho trong ngành thực phẩm

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 02 tháng
Quyền lợi sau khi thử việc: Nhân viên được hưởng lương chính thức và được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Nhân viên được cấp đồng phục của Công ty; tiền ăn giữa ca, lương tháng 13 (phụ thuộc kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm), du lịch hàng năm và các phúc lợi khác theo từng thời điểm phát triển của Cty.
Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Tuy, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 634 Phạm Văn Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

