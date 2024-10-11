Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Công ty cổ phần bánh Girval - Chi nhánh Hà Nội, đơn vị thành viên của Công ty cổ phần One Capital Hospitality cần tuyển NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO (Nguyên vật liệu và Thành phẩm), như sau:

Phần nguyên liệu:

Thường xuyên đối chiếu số Nhập – Xuất – Tồn báo cáo cho P.Kế toán và ban Giám đốc số liệu từng thời điểm của Kho, phục vụ cung cấp số liệu theo yêu cầu của cơ quan Thuế; Kiểm toán... Sắp xếp kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO). Hàng hóa và nguyên liệu phục vụ sản xuất phải tuân thủ các quy định ATVSTP để đảm bảo chất lượng nguyên liệu trước khi chuyển đến các phân xưởng phục vụ sản xuất.

Phần thành phẩm:

Nhập kho sản phẩm hoàn thiện và phân loại theo nhiệt độ tiêu chuẩn của từng dòng sản phẩm để sắp xếp kho hợp lý. Xuất kho theo kế hoạch và nhu cầu thực tế cần bổ sung tại từng thời điểm. Thực hiện thống kê và báo cáo cân đối giữa nhu cầu dự trữ bánh thành phẩm cho các cửa hàng thực hiện theo kế hoạch sản xuất đề ra nhằm đảm bảo thời gian lưu trũ kho đúng theo yêu cầu của HACCP qui định.

Tốt nghiệp từ 12/12 trở lên. Trung thực, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm kho trong ngành thực phẩm

Thời gian thử việc: 02 tháng

Quyền lợi sau khi thử việc: Nhân viên được hưởng lương chính thức và được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Nhân viên được cấp đồng phục của Công ty; tiền ăn giữa ca, lương tháng 13 (phụ thuộc kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm), du lịch hàng năm và các phúc lợi khác theo từng thời điểm phát triển của Cty.

Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Tuy, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội và các cửa hàng trực thuộc chi nhánh

