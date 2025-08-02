Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI
- Hà Nội: Số 22 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Xây dựng nội dung cho các kênh social của Công ty
Phối hợp với Video Editor lên ý tưởng cho video và các ấn phẩm truyền thông
Chủ động làm việc với designer trong việc sáng tạo hình ảnh phù hợp với nội dung được duyệt.
Tham gia đóng góp ý kiến, sáng tạo nội dung thông điệp truyền thông chủ đạo (key message/ slogan) cho các sản phẩm hoặc chiến dịch của Công ty.
Đo lường, đánh giá và báo cáo công việc Content Marketing
Thực hiện Các công việc khác được giao bởi cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến
Có kiến thức và kinh nghiệm về Marketing là lợi thế
Kỹ năng viết lách tốt
Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập;
- Được đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn từ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm;
- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên môn;
- Được phát triển lên nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI