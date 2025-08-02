Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Xây dựng nội dung cho các kênh social của Công ty

Phối hợp với Video Editor lên ý tưởng cho video và các ấn phẩm truyền thông

Chủ động làm việc với designer trong việc sáng tạo hình ảnh phù hợp với nội dung được duyệt.

Tham gia đóng góp ý kiến, sáng tạo nội dung thông điệp truyền thông chủ đạo (key message/ slogan) cho các sản phẩm hoặc chiến dịch của Công ty.

Đo lường, đánh giá và báo cáo công việc Content Marketing

Thực hiện Các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến

Có kiến thức và kinh nghiệm về Marketing là lợi thế

Kỹ năng viết lách tốt

Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thực tập 3-4tr hàng tháng;

- Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập;

- Được đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn từ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm;

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên môn;

- Được phát triển lên nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI

