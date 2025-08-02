Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Mức lương
18 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 216 Trần Não, Quận 2, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 18 - 50 Triệu

- Lập kế hoạch và đưa ra các chiến lược cho phòng kinh doanh, bám sát định hướng của Công ty
- Tuyển dụng, đào tạo, giám sát đội ngũ nhân sự thuộc cấp quản lý. Đánh giá nhân viên dưới quyền quản lý
- Quản lý đội nhóm, xây dựng và phát triển đội ngũ, truyền lửa, tạo động lực cho nhân viên trong phòng
- Gặp gỡ khách hàng, đối tác, triển khai các sản phẩm của công ty, xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng
- Tìm hiểu thông tin thị trường, phân tích đánh giá và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng
- Phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng và triển khai các quy trình, quy định - Các công việc khác do TGĐ giao

Với Mức Lương 18 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực BĐS.
- Kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý nhóm tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc trong môi trường nhiều cạnh tranh và áp lực
- Có khả năng chủ động và độc lập Giải quyết công việc
- Có tư duy logic, tư duy phân tích, cẩn thận, tỉ mỉ
- Đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và có ít nhất 5 nhân sự

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: Từ 15tr+ hoa hồng kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

