Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
- Hà Nội: 216 Trần Não, Quận 2, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 18 - 50 Triệu
- Lập kế hoạch và đưa ra các chiến lược cho phòng kinh doanh, bám sát định hướng của Công ty
- Tuyển dụng, đào tạo, giám sát đội ngũ nhân sự thuộc cấp quản lý. Đánh giá nhân viên dưới quyền quản lý
- Quản lý đội nhóm, xây dựng và phát triển đội ngũ, truyền lửa, tạo động lực cho nhân viên trong phòng
- Gặp gỡ khách hàng, đối tác, triển khai các sản phẩm của công ty, xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng
- Tìm hiểu thông tin thị trường, phân tích đánh giá và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng
- Phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng và triển khai các quy trình, quy định - Các công việc khác do TGĐ giao
Với Mức Lương 18 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực BĐS.
- Kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý nhóm tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc trong môi trường nhiều cạnh tranh và áp lực
- Có khả năng chủ động và độc lập Giải quyết công việc
- Có tư duy logic, tư duy phân tích, cẩn thận, tỉ mỉ
- Đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và có ít nhất 5 nhân sự
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
