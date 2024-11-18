Tuyển Kho vận Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 2 Vĩnh Phú 14, Thuận An, Bình Dương, Thuận An

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện vai trò nhân viên kho hàng, hỗ trợ giao nhận (nếu có). Thực hiện nhiệm vụ được quản lí phân công.

- Thực hiện việc soạn hàng, đóng gói hàng hóa, đồng kiểm, kiểm tra hàng hóa khi nhập hoặc xuất hàng ra khỏi kho.

- Thực hiện việc sắp xếp, lưu kho với toàn bộ hàng hóa trong kho theo sơ đồ kho và hệ thống hàng hóa của Công ty.

- Tiến hành kiểm tra số liệu hàng hóa thực tế theo định kì hoặc theo yêu cầu từ BGĐ

- Thực hiện các công việc đưa xe đi bảo dưỡng hoặc đăng kiểm (Hỗ trợ khi cần)

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên người có thể đi làm ngay.

Quyền Lợi

- Mức lương: Từ 7,000,000đ ++ Phụ cấp.

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc

- Review Lương 1 năm/1 lần đầu năm. Lộ trình thăng tiến minh bạch và công khai

- Nghỉ mát 1 năm /1 lần, Sinh nhật công ty, sinh nhật nhân viên

- Thưởng ngày lễ lớn 30/4-1/5, 2/9, tết dương lịch ngoài ra còn quà 8/3; 20/10 ; 1/6, Trung thu...

- Chế độ BHXH và các chế độ chính sách khác theo bộ luật lao động hiện hành

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển

