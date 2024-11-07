Tuyển Kho vận Đồng Hồ Hải Triều làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156A Trần Quang Khải, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

1. THÔNG TIN CHUNG

Thời gian thực tập : từ 03 đến 06 tháng.

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00, từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7 hàng tuần. Cam kết đến Công ty từ 22 – 24 ngày/tháng

Địa điểm làm việc: 156A Trần Quang Khải, Quận 1, TP. HCM

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Được đào tạo & thực hành 1 kèm 1 các công việc thuộc về Chuỗi cung ứng hàng hóa, như sau:

QC chất lượng hàng hóa sản phẩm: đồng hồ đeo tay, dây da, trang sức, mắt kính.

Trực tiếp nhận hàng và trả hàng với nhà cung cấp.

Phụ trách dán tem giá và tem xuất xứ lên sản phẩm theo tag giá từng hãng.

Sẵn sàng cùng với người hướng dẫn thực hiện các công việc có liên quan và nội bộ khi có yêu cầu.

3. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Quy trình Phỏng vấn gồm 02 vòng: trao đổi cùng HR và Team Leader.

Hình thức: Online và Offline.

Kết quả sẽ có ngay sau vòng Phỏng vấn cuối cùng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ - Hiện đang là sinh viên năm 4 hoặc sắp tốt nghiệp, chuyên ngành Logistics, Quản trị, Kế toán, Kinh tế,...

Đáp ứng được thời gian làm việc từ 05 – 06 ngày/tuần, trong vòng 03 đến 06 tháng.

Thị lực tốt. Ưu tiên ứng viên có khả năng tốt về Excel, máy tính, công nghệ,...

Tinh thần làm việc: trung thực, cẩn thận, kỹ càng, quan sát, tỉ mỉ, có trách nhiệm, luôn học hỏi và hỗ trợ đồng nghiệp.

Tại Đồng Hồ Hải Triều Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp định kỳ: 2.000.000 - 3.000.000 đồng/tháng.

Được đào tạo các kỹ năng và nghiệp vụ liên quan đến chuyên môn Logistics, Kho Vận thực tế của doanh nghiệp... hoàn toàn miễn phí.

Được trực tiếp tham gia vào các hoạt động chuyên môn của Công ty và các hoạt động nội bộ.

Được hỗ trợ các thủ tục cần thiết (dấu mộc, số liệu,...).

Cơ hội xem xét & bồi dưỡng trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đồng Hồ Hải Triều

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin