Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 567 đường Tỉnh Lộ, ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP. HCM, Củ Chi

- Nhập tất cả nguyên phụ liệu của xưởng sản xuất vào kho Nguyên phụ liệu.

- Nhận và sắp xếp nhân viên sắp xếp công phôi vào xưởng.

- Xuất nguyên phụ liệu cho bên xưởng sản xuất (theo đề xuất xuất nguyên phụ liệu của quản lý sản xuất)

- Theo dõi hàng tồn kho nguyên phụ liệu hàng ngày (kiểm đếm số lượng, up lên phần mềm công ty, báo kế toán sản xuất)

- Nhận thành phẩm từ các ca sản xuất của xưởng xuất sang kho (xuất cho Thủ kho bên kho hàng).

- Quản lý và sắp xếp gọn gàng kho Nguyên phụ liệu.

- Các công việc khác liên quan đến Nguyên phụ liệu xưởng sản xuất (bán phôi, phế liệu)

- Kiểm kho hàng ngày, chịu trách nhiệm con số với Quản lý kho và Kế toán kho

- Xuất đơn hàng cho khách sỉ.

- Nhận hàng hoàn về kho, kiểm soát hàng hoàn, quét biên bản ký xác nhận với đơn vị vận

chuyển và xử lý hàng hoàn về kho trong ngày.

- Kiểm soát đơn hàng bị huỷ trả về kho và Hàng thừa từ các nhóm đóng hàng để nhập lại vào kho

- Làm các đề nghị thanh toán liên quan đến nhận cont hàng, chi phí kho hàng.

- Một số công việc phát sinh trong kho theo hướng dẫn của Quản lý kho

- Bằng cấp: từ Trung Cấp/ Cao đẳng

- Có laptop cá nhân

- Nam, ưu tiên đã có gia đình

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Thủ kho.

- Có sức khỏe, chịu được môi trường làm việc nóng của xưởng sản xuất.

- Chịu khó, có thể tăng ca khi cần hoàn thành việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13;

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

