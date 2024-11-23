Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM

Công nghệ cao

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C34 TT12 KĐT Văn Quán , Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Quản lý và giám sát hoạt động của kho hàng
• Đóng hàng gửi đi đơn vị vận chuyển tránh sai sót, móp hỏng vỡ hàng hóa
• Tổ chức sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho một cách khoa học, dễ tìm kiếm
• Bảo quản hàng hóa, đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm trong kho
• Kiểm soát các giấy tờ, chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất, nhập hàng hóa.
• Thực hiện xuất, nhập hàng hóa theo quy định khi có yêu cầu.
• Tổng hợp báo cáo tồn kho.
• Kiểm kê kho theo định kỳ hàng tháng
• Tìm nguyên nhân chênh lệch thực tế và chứng từ, biện pháp khắc phục.
• Cung cấp báo cáo và thông tin liên quan cho quản lý
• Lưu trữ và xử lý dữ liệu hàng hóa tồn kho trên hệ thống
• Phối hợp với bộ phận kế toán xử lý công nợ khi có phát sinh
• Tổng hợp báo cáo tồn kho , báo cáo bán hàng, công nợ.
• Hỗ trợ công việc liên quan đến hành chính văn phòng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kho hoặc thủ kho
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Giới tính Nữ, độ tuổi: 24 – 35, có sức khỏe tốt.
• Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Từ 07 - 10 triệu VNĐ (tuỳ năng lực)
• Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết
• Chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C34 TT12 KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255837
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 15/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nnb Town
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nnb Town
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Hạn nộp: 26/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Tuyển Thủ Kho thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Hạn nộp: 19/10/2025
Kiên Giang Còn 23 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 15/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nnb Town
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nnb Town
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Hạn nộp: 26/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Tuyển Thủ Kho thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất