Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C34 TT12 KĐT Văn Quán , Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Quản lý và giám sát hoạt động của kho hàng

• Đóng hàng gửi đi đơn vị vận chuyển tránh sai sót, móp hỏng vỡ hàng hóa

• Tổ chức sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho một cách khoa học, dễ tìm kiếm

• Bảo quản hàng hóa, đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm trong kho

• Kiểm soát các giấy tờ, chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất, nhập hàng hóa.

• Thực hiện xuất, nhập hàng hóa theo quy định khi có yêu cầu.

• Tổng hợp báo cáo tồn kho.

• Kiểm kê kho theo định kỳ hàng tháng

• Tìm nguyên nhân chênh lệch thực tế và chứng từ, biện pháp khắc phục.

• Cung cấp báo cáo và thông tin liên quan cho quản lý

• Lưu trữ và xử lý dữ liệu hàng hóa tồn kho trên hệ thống

• Phối hợp với bộ phận kế toán xử lý công nợ khi có phát sinh

• Tổng hợp báo cáo tồn kho , báo cáo bán hàng, công nợ.

• Hỗ trợ công việc liên quan đến hành chính văn phòng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kho hoặc thủ kho

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Giới tính Nữ, độ tuổi: 24 – 35, có sức khỏe tốt.

• Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Từ 07 - 10 triệu VNĐ (tuỳ năng lực)

• Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết

• Chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM

