Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Thôn 4, xã Cưebur,, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng quy trình, đảm bảo gọn gàng, đúng chủng loại và số lượng.

Tham gia hoạt động nhập – xuất – tồn kho, ghi chép chứng từ đầy đủ, chính xác và đối chiếu số liệu thường xuyên.

Đóng gói, bốc dỡ, chuẩn bị hàng hóa theo đơn đặt hàng để giao cho khách hàng hoặc bộ phận giao nhận.

Phối hợp với bộ phận giao hàng để giao hàng đến khách theo lịch phân công.

Kiểm tra tình trạng hàng trước khi xuất, đảm bảo không hư hỏng, thiếu hụt.

Theo dõi tồn kho, hỗ trợ kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.

Đảm bảo khu vực kho luôn gọn gàng, an toàn, thuận tiện cho công tác vận hành.

Thu tiền thu hộ từ nhân viên giao hàng, kiểm đếm và nộp về công ty

Lưu trú tại kho qua đêm theo phân công của quản lý (có bố trí chỗ nghỉ phù hợp).

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo kỹ năng quản lý kho, sử dụng máy tính, phần mềm Excel hoặc phần mềm quản lý.

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc và khả năng sắp xếp công việc khoa học.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp nhóm tốt.

Biết chạy xe bán tải ô tô chở hàng là lợi thế để hỗ trợ giao hàng khi cần.

Giới tính: Nam. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực và làm việc linh hoạt.

Sẵn sàng lưu trú tại kho theo ca đêm theo lịch phân công (công ty có hỗ trợ điều kiện sinh hoạt).

Sẵn sàng lưu trú tại kho theo ca đêm

Trung thực, kỹ lưỡng, mong muốn làm việc ổn định lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định (12 ngày phép năm).

Môi trường trẻ năng động, đầy nhiệt huyết.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin