Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

CÔNG TY CP QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CP QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Thanh Liêm, Thanh Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát vật tư, thành phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng đã đã phê duyệt
Tham mưu Trưởng bộ phận QC về công việc triển khai kiểm soát chất lượng nhà máy đạt hiệu quả.
Lập kế hoạch, trực tiếp kiểm tra chất lượng Vật tư đầu vào,bán thành phẩm công đoạn và thành phẩm nhập kho theo tiêu chuẩn ban hành.
Kiểm soát và phối hợp hướng dẫn cho công nhân sản xuất kiểm tra, phương pháp, tiêu chuẩn vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm nhập kho.
Cảnh báo lỗi, và lập biên bản kịp thời khắc phục sự không phù hợp báo cáo Trưởng bộ phận để xử lý.
Thống kê dữ liệu báo cáo về kiểm soát chất lượng ngày, tuần, tháng của nhà máy báo cáo TTKSCL và BGĐ Nhà máy.
Đề xuất Họp khắc phục, cải tiến chất lượng với nhà máy khi xẩy ra sự cố lỗi phát sinh. Thực hiện báo cáo chất lượng theo yêu cầu.
Giám sát và báo cáo tiến độ hành động cải tiến chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có kiến thức về sản xuất, sản phẩm, vật tư sản xuất.
Có kiến thức các công cụ quản lý chất lượng 7 tool QC

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24h ngay sau thời gian thử việc.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa như: team biulding; du lịch...
Được thưởng các ngày, lễ tết; lương tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM

CÔNG TY CP QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

