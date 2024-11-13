Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY CỔ PHẦN SNOWBALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư Jamila Khang Điền, Quận 9

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Gọi điện, email tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các chương trình truyền thông.

Đại diện công ty làm việc với các đối tác và khách hàng trong phạm vi dự án được giao.

Chăm sóc, tư vấn hỗ trợ khách hàng trong bất kỳ vấn đề liên quan đến dự án.

Cập nhật kết quả hàng tuần, hàng tháng, báo cáo cho Quản lý.

Phối hợp với các thành viên, nhóm nhỏ khác để hỗ trợ Khách hàng.

Soạn thảo hợp đồng, chứng từ liên quan đến thanh toán.

Các công việc khác có liên quan được giao trong khả năng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale B2B

Có background liên quan đến vị trí đang tuyển dụng

Có kỹ năng tin học văn phòng (MS Office) và có thể làm việc trên các ứng dụng online như GG Docs, GG Sheets,...

Năng động, lanh lợi, giao tiếp tốt, tư duy cởi mở, năng động, nhiệt tình, tận tâm và cầu tiến.

Có máy tính xách tay để chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn từ 6 tháng - 1 năm

Có khả năng Ngoại ngữ tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SNOWBALL Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ làm việc từ xa khi chính thức

Hỗ trợ nơi ở khi trở thành thành viên chính thức

Pantry miễn phí mỗi ngày và hỗ trợ bữa trưa

Hướng dẫn và đào tạo về chuyên môn, và đa dạng các kỹ năng phục vụ cho công việc

Được làm việc trong môi trường linh hoạt, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân tốt.

Cơ hội phát triển lên vị trí chuyên viên tư vấn cấp cao hoặc trưởng nhóm.

Tham gia các hoạt động gắn kết thành viên như: Lễ 08/03 (Quốc Tế Phụ Nữ), 20/10 (Ngày Phụ Nữ Việt Nam), Tiệc Giáng Sinh và du lịch 01 năm/lần.

Bên cạnh việc nghỉ theo các ngày lễ, Tết của nhà nước, thành viên sẽ được nghỉ thêm 03 ngày 08/03; 20/10 và 25/12 (Lễ Giáng Sinh)

Ngoài ra, công ty còn có thêm các chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho thành viên có thâm niên làm việc từ 01 năm trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SNOWBALL

