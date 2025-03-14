Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Century Tower, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng các yêu cầu của Công ty.
Hỗ trợ, đàm phán với người mua trong giao dịch mua bán sản phẩm/dự án BĐS với mức giá hợp lý và điều khoản chính sách có lợi cho đôi bên.
Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của công ty.
Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho hợp đồng và giao dịch BĐS.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc tốt khách hàng đã có và khách hàng phát sinh.
Thực hiện báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.
Bán giỏ hàng SIÊU PHẨM các dự án HOT nhất BĐS Miền Nam: Thảo Điền Green (Tổng đại lý), Sycamore, Unicomplex, Essensia Sky, King Crown Infinity

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 20- 40 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Làm fulltime.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có phương tiện đi lại, laptop, smartphone.
Giao tiếp tốt, ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.
Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hh + thưởng nóng, hoa hồng cam kết cao nhất thị trường
Marketing hỗ trợ tối đa lên đến 90% tùy từng dự án
Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;
Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.; thưởng các ngày lễ (sinh nhật, 8/3, 20/10 ....)
Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
Được Training và Đào tạo các kỹ năng tư vấn bán hàng và kiến thức dự án, pháp lý, bài toán dòng tiền,...
Các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu và có TPKD, Chuyên viên cứng trong team hỗ trợ để chốt được giao dịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

