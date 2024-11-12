Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Quản lý và điều phối các dự án xây dựng từ giai đoạn khởi động đến hoàn thành
Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan như khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách
Phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của dự án, đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục
Chuẩn bị và trình bày các báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo và khách hàng
Tham gia vào quá trình đàm phán, chuẩn bị ký kết hợp đồng và quản lý mối quan hệ với khách hàng
Hỗ trợ các hoạt động tiền bán hàng và marketing cho các dự án mới
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Thông thạo tiếng Anh, có khả năng dịch thuật tài liệu chuyên ngành
Kỹ năng đàm phán và quản lý mối quan hệ tốt
Hiểu biết về quy trình xây dựng và các tiêu chuẩn an toàn trong ngành
Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan lĩnh vực nội thất, xây dựng, kiến trúc
Có kiến thức cơ bản về marketing và kỹ năng bán hàng là một lợi thế
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về quản lý dự án
Chế độ lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
