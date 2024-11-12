Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý và điều phối các dự án xây dựng từ giai đoạn khởi động đến hoàn thành

Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan như khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách

Phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của dự án, đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục

Chuẩn bị và trình bày các báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo và khách hàng

Tham gia vào quá trình đàm phán, chuẩn bị ký kết hợp đồng và quản lý mối quan hệ với khách hàng

Hỗ trợ các hoạt động tiền bán hàng và marketing cho các dự án mới

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý dự án, Kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Thông thạo tiếng Anh, có khả năng dịch thuật tài liệu chuyên ngành

Kỹ năng đàm phán và quản lý mối quan hệ tốt

Hiểu biết về quy trình xây dựng và các tiêu chuẩn an toàn trong ngành

Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan lĩnh vực nội thất, xây dựng, kiến trúc

Có kiến thức cơ bản về marketing và kỹ năng bán hàng là một lợi thế

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp

Được đào tạo chuyên sâu về quản lý dự án

Chế độ lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định của Nhà nước

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

