Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LILY
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: P201 tòa nhà văn phòng số 7 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng, khai thác thông tin khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty.
Tư vấn dịch vụ visa và các thủ tục Visa cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng.
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Quản lý.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Khả năng ứng xử, giao tiếp tiếng Trung tốt.
Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trong ngành dịch vụ du lịch, lữ hành, kinh doanh
Trình độ tin học: thành thạo vi tính văn phòng, Microsoft Office
Có tinh thần làm việc nhóm hiệu quả, nhạy bén và trách nhiệm cao.
Phong cách làm việc: chuyên nghiệp, chuẩn mực
Thể chất, sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LILY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật lao động hiện hành
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm theo quy chế thường niên của công ty
Thưởng xuất sắc theo cơ chế đãi ngộ đặc biệt của công ty theo quý, năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LILY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
