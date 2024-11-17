Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Thanh Ba ...và 3 địa điểm khác

+ Kinh doanh các sản phẩm hàng tiêu dùng của Unilever (OMO, , Comfort, Sunlight, kem rang PS .closeup ,dầu gội Sunsilk, Clear, Dove, Knorr, .)

+ Chăm sóc và ghi đơn hàng tại các cửa hàng tạp hóa (danh sách công ty cung cấp)

+ Quản lý doanh số

+ Triển khai các chương trình khuyến mãi

- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng,...

- Có khả năng chịu áp lực công việc, chịu khó, chăm chỉ.

- Trung thực, nhiệt tình, tận tâm & có trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm NVKD, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có xe máy, GPLX và chấp nhận di chuyển

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân sự sẽ được đào tạo, làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.

- Mức lương cứng : Từ 8.000.000đ + chưa kể % doanh số

Tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/năm (bao gồm cả thưởng quý, lễ, tết...bằng 20 tháng lương/năm)..

