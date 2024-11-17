Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Thanh Ba ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

+ Kinh doanh các sản phẩm hàng tiêu dùng của Unilever (OMO, , Comfort, Sunlight, kem rang PS .closeup ,dầu gội Sunsilk, Clear, Dove, Knorr, .)
+ Chăm sóc và ghi đơn hàng tại các cửa hàng tạp hóa (danh sách công ty cung cấp)
+ Quản lý doanh số
+ Triển khai các chương trình khuyến mãi

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng,...
- Có khả năng chịu áp lực công việc, chịu khó, chăm chỉ.
- Trung thực, nhiệt tình, tận tâm & có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm NVKD, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có xe máy, GPLX và chấp nhận di chuyển

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân sự sẽ được đào tạo, làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.
- Mức lương cứng : Từ 8.000.000đ + chưa kể % doanh số
Tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/năm (bao gồm cả thưởng quý, lễ, tết...bằng 20 tháng lương/năm)..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bích Thủy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Vạn Thắng - Xã Văn Lung - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

