Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Mediastep Software Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ MKT....

• Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng.

• Chăm sóc KH mới và KH cũ

• Chịu được áp lực

• Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm

• Có máy tính cá nhân

Tại Công ty Mediastep Software Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 12 - 20tr (Lương cứng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp)

• Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.

• BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động

• Teambuilding hàng năm.

• Thử việc full 100% lương.

