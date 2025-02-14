Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 285A Ngô Gia Tự

- Long Biên

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

Weldcom cần tìm nhân viên kinh doanh - làm việc tại 1 trong các địa chỉ sau:
1. 285A Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
2. 848 Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
3. HCM
Chi tiết công việc:
- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng liên quan đến các dự án về thiết bị, công nghệ, giải pháp và dịch vụ trong ngành gia công kim loại, gồm:
+ Các sản phẩm máy hàn, máy cắt
+ Vật tư phụ kiện ngành gia công kim loại
+ Dụng cụ cầm tay và các thiết bị phụ trợ
+ Máy công cụ
+ Dây chuyền kết cấu thép
+ CNC, Robot và phần mềm giải pháp
- Thực hiện khai thác thị trường và khách hàng mới theo địa bàn tỉnh mình phụ trách, gồm các đơn vị, xưởng cơ khí kỹ thuật, các cơ sở sử dụng trực tiếp và đại lý mới.
- Tiến hành các giao dịch với khách hàng, theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

