Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Weldcom cần tìm nhân viên kinh doanh - làm việc tại 1 trong các địa chỉ sau:

1. 285A Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội

2. 848 Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

3. HCM

Chi tiết công việc:

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng liên quan đến các dự án về thiết bị, công nghệ, giải pháp và dịch vụ trong ngành gia công kim loại, gồm:

+ Các sản phẩm máy hàn, máy cắt

+ Vật tư phụ kiện ngành gia công kim loại

+ Dụng cụ cầm tay và các thiết bị phụ trợ

+ Máy công cụ

+ Dây chuyền kết cấu thép

+ CNC, Robot và phần mềm giải pháp

- Thực hiện khai thác thị trường và khách hàng mới theo địa bàn tỉnh mình phụ trách, gồm các đơn vị, xưởng cơ khí kỹ thuật, các cơ sở sử dụng trực tiếp và đại lý mới.

- Tiến hành các giao dịch với khách hàng, theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ.