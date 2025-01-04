Tuyển Nhân viên kinh doanh Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Môi trường làm việc trẻ trung năng động; Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo;, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Khai thác network đã có của bản thân

• Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng là: các Tổng công ty, Tập đoàn, doanh nghiệp,. . .trên toàn quốc có nhu cầu quản trị danh tiếng thương hiệu (Dịch vụ Social Listening ++)

• Phối hợp với Trưởng phòng/Teamleader tham gia đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng

• Phối hợp phòng/team và các phòng ban tham gia pitching dự án

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales B2B từ 2 năm

Ứng viên có mối quan hệ với các doanh nghiệp (Khối truyền thông và Marketing) là một lợi thế.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 10 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

