Tuyển Nhân viên kinh doanh Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Vega Corporation
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Môi trường làm việc trẻ trung năng động; Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo;, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Khai thác network đã có của bản thân
• Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng là: các Tổng công ty, Tập đoàn, doanh nghiệp,. . .trên toàn quốc có nhu cầu quản trị danh tiếng thương hiệu (Dịch vụ Social Listening ++)
• Phối hợp với Trưởng phòng/Teamleader tham gia đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng
• Phối hợp phòng/team và các phòng ban tham gia pitching dự án
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales B2B từ 2 năm
Ứng viên có mối quan hệ với các doanh nghiệp (Khối truyền thông và Marketing) là một lợi thế.
Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
