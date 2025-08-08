Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Weldcom tuyển dụng 05 Kỹ sư thiết kế Cơ khí làm việc tại 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Mô tả công việc:

- Thiết kế, phát triển đồ gá, Jig gá phục vụ sản xuất trong ngành cơ khí, ô tô

- Lập bản vẽ thiết kế 2D, 3D của đồ gá.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo thiết kế phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất.

- Kiểm tra, đánh giá và cải tiến thiết kế đồ gá nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất

- Hỗ trợ lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức và trình độ:

- Số năm kinh nghiệm: Từ 1 năm ở công việc tương đương

- Kỹ sư tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Điện tử công nghiệp

- Kỹ năng nhạy bén với sự thay đổi của công nghệ. Biết quan sát, giải quyết các vấn đề một cách nhanh gọn khi gặp sự cố bất ngờ.

- Có tính kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc cao

- Sử dụng tốt một trong các phầm mềm thiết kế 2D & 3D : Autocad, Solidword , Nx, Catia….

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, triển khai dự án, Từng làm việc tại các nhà máy sản xuất oto, Có thể đi công tác dài ngày trong ngoài nước.

Kỹ năng cần thiết:

- Kỹ năng thiết kế và phân tích kỹ thuật tốt.

- Khả năng tư duy sáng tạo, tìm kiếm các giải pháp thiết kế tối ưu.

- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành dự án.

- Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chính xác trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15 - 25 triệu + phụ cấp + thưởng.

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.

- Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương.

- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động

- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ.

- Làm việc 5,5 ngày / tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.

