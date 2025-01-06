Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần International IPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần International IPS
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công Ty Cổ Phần International IPS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần International IPS

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Mecanimex Building, số 4 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Involved in Sales strategy & sales planning, sales forecast, implement marketing plans and sales activities. Identifying new opportunities for business & growth./ Tham gia vào chiến lược bán hàng & lập kế hoạch bán hàng, dự báo doanh số bán hàng, thực hiện kế hoạch tiếp thị và hoạt động bán hàng. Xác định các cơ hội mới cho kinh doanh và tăng trưởng.
Build up and manage the project pipelines in the assigned area in order to maximize the business with them and achieving the sales target. /Xây dựng và quản lý các danh mục dự án tiềm năng trên địa bàn được giao nhằm tối đa hóa việc kinh doanh và đạt được mục tiêu bán hàng.
Follow up project from beginning to closing sales, payment collection. / Theo dõi các giai đoạn phát triển của dự án từ ban đầu đến khi kết thúc dự án, thanh toán.
To understand customers’ needs and bring Paint products/ service directly to customers. /Nắm bắt nhu cầu khách hàng và đưa sản phẩm/ dịch vụ Sơn nước, Sơn Công nghiệp đến khách hàng.
Establish and develop a close relationship with the developers, architect, consultants, main contractors and sub-contractors. /Xây dựng và củng cố mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng: Nhà thầu, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Thiết kế nội thất.
Support and implement company sales and marketing programs, and product introductions./ Hỗ trợ và thực hiện các chương trình tiếp thị, bán hàng và giới thiệu sản phẩm của công ty.
Experience: 1 year (not mandatory, candidate will be trained). /Kinh nghiệm: trên 1 năm (không bắt buộc, ứng viên sẽ được đào tạo).
Knowledge about constructions fields can be an advantage. /Có kiến thức về lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.
Good network in Architect and Construction Industry is preferable. /Ưu tiên có mối quan hệ trong ngành Xây dựng và kiến trúc
Fluent English skill (both speaking& written). / Giao tiếp đượctiếng Anh(cả nói và viết).
Good presentation & communication skills. /Kỹ năng thuyết trìnhvà giao tiếp tốt.
Ability to work actively and independently. /Khả năng làm việc tích cực và độc lập.
Benefits:
Salary: negotiable (depending on experience). /Mức lương: thỏa thuận (tùy theo kinh nghiệm)
Bonus annually. /Tiền thưởng hàng năm.
Participate Social Insurance, Government Health Insurance and International Health Insurance. / Đóng BHYT, BHXH, BHTN và Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chuẩn Quốc tế.
Health checked up annually. /Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Company trip annually,travel inbound and outbound./Du lịch công ty hàng năm, du lịch trong và ngoài nước.
Tại Công Ty Cổ Phần International IPS Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Kiến trúc
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà NộiHồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần International IPS

Công Ty Cổ Phần International IPS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Sala Town, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

