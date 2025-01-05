Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CARVIVU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

ü Hỗ trợ TVBH về các thủ tục liên quan đến bán hàng như: nhận tiền cọc, làm hợp đồng, các thủ tục về giao xe.

ü Lưu trữ toàn bộ hồ sơ của phòng kinh doanh. Thu thập chứng từ liên quan trong quá trình bán xe ( Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, đề nghị thay đổi nội dung hợp đồng, đề xuất chi phí, hóa đơn, biên bản bàn giao xe, liên 2 sổ bảo hành, thông báo giao xe...).

ü Quản lý và báo cáo số lượng xe tồn kho, nhập kho khi xe về, quản lý đuôi hợp đồng

ü Làm lương, thưởng cho phòng Kinh Doanh

ü Tiếp đón, hướng dẫn khách đến giao dịch tại showroom và văn phòng Công ty một cách chu đáo, chuyên nghiệp.

ü Nhận và chuyển điện thoại, Fax, thư từ, báo chí cho các cá nhân, phòng ban.

ü Sắp xếp, quản lý và theo dõi công văn đi & đến, vào sổ tất cả các giấy tờ liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP và BGĐ

- Giới tính: Nữ , Độ tuổi: 22 - 28.

- Làm việc tại :Showroom Ô tô Dongfeng, Số 68 Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, P. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Tốt nghiệp: Trung cấp/Cao đẳng trở lên, không yêu cầu ngành nghề.

- Có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc; Lịch sự, hòa nhã với đồng nghiệp trong công ty và với đối tác bên ngoài

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xe Ô tô, ngoại hình dễ nhìn

- Thành thạo vi tính văn phòng.

Ngành nghề: Hành chính / Thư ký

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội