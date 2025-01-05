Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CARVIVU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARVIVU
- Hà Nội:
- 68 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
ü Hỗ trợ TVBH về các thủ tục liên quan đến bán hàng như: nhận tiền cọc, làm hợp đồng, các thủ tục về giao xe.
ü Lưu trữ toàn bộ hồ sơ của phòng kinh doanh. Thu thập chứng từ liên quan trong quá trình bán xe ( Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, đề nghị thay đổi nội dung hợp đồng, đề xuất chi phí, hóa đơn, biên bản bàn giao xe, liên 2 sổ bảo hành, thông báo giao xe...).
ü Quản lý và báo cáo số lượng xe tồn kho, nhập kho khi xe về, quản lý đuôi hợp đồng
ü Làm lương, thưởng cho phòng Kinh Doanh
ü Tiếp đón, hướng dẫn khách đến giao dịch tại showroom và văn phòng Công ty một cách chu đáo, chuyên nghiệp.
ü Nhận và chuyển điện thoại, Fax, thư từ, báo chí cho các cá nhân, phòng ban.
ü Sắp xếp, quản lý và theo dõi công văn đi & đến, vào sổ tất cả các giấy tờ liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP và BGĐ
- Giới tính: Nữ , Độ tuổi: 22 - 28.
- Làm việc tại :Showroom Ô tô Dongfeng, Số 68 Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, P. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Tốt nghiệp: Trung cấp/Cao đẳng trở lên, không yêu cầu ngành nghề.
- Có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc; Lịch sự, hòa nhã với đồng nghiệp trong công ty và với đối tác bên ngoài
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xe Ô tô, ngoại hình dễ nhìn
- Thành thạo vi tính văn phòng.
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc tại :Showroom Ô tô Dongfeng, Số 68 Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, P. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Tốt nghiệp: Trung cấp/Cao đẳng trở lên, không yêu cầu ngành nghề.
- Có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc; Lịch sự, hòa nhã với đồng nghiệp trong công ty và với đối tác bên ngoài
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xe Ô tô, ngoại hình dễ nhìn
- Thành thạo vi tính văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARVIVU Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARVIVU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI