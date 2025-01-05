Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Laart làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Số lượng : 04 nhân sự

- Đón tiếp khách đến cửa hàng

- Giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng

- Bán hàng, thanh toán, báo cáo doanh số theo quy định công ty

- Vệ sinh cửa hàng, vệ sinh sản phẩm

- Trưng bày, bảo quản hàng hóa tại shop

- Một số công việc phân công từ quản lý

- Kỹ năng: Giao tiếp tiếng Anh ở mức cơ bản

- Thái độ: Trung thực - Trách nhiệm - Cầu thị

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm là một lợi thế

Chế độ

- Thời gian làm việc: Từ 8h30-17h30 thứ 2 đến chủ nhật (Nghỉ 1 buổi trong tuần)

- Full time: lương cứng 7,000,000vnđ - thưởng doanh số ngày, doanh số tháng.

- Hỗ trợ ăn trưa

- Cơ hội thăng tiến, tiếp xúc khách hàng cao cấp thường xuyên.

- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật

Địa điểm làm việc: Nhà D bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, Số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Ngành nghề: Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chế độ

Tại Công Ty Cổ Phần Laart Thì Được Hưởng Những Gì

