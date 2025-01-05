Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Chào hàng, giới thiệu sản phẩm, làm hợp đồng, báo giá cho khách hàng.
- Nhận đơn hàng và tạo đơn trên phần mềm
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng: đổi trả, tỉ lệ, thời gian giao hàng,...
- Kiểm tra phiếu giao hàng và chứng từ cho khớp với số liệu trên hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thưởng lễ tết, tháng 13 và nhiều phúc lợi khác
- Làm việc Giờ hành chính, off 1 ngày/tuần không cố định
Làm việc tại: 39Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ tết, tháng 13 và nhiều phúc lợi khác
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
