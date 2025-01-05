Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chào hàng, giới thiệu sản phẩm, làm hợp đồng, báo giá cho khách hàng.

- Nhận đơn hàng và tạo đơn trên phần mềm

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng: đổi trả, tỉ lệ, thời gian giao hàng,...

- Kiểm tra phiếu giao hàng và chứng từ cho khớp với số liệu trên hệ thống.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thưởng lễ tết, tháng 13 và nhiều phúc lợi khác

- Làm việc Giờ hành chính, off 1 ngày/tuần không cố định

Làm việc tại: 39Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

