Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chào hàng, giới thiệu sản phẩm, làm hợp đồng, báo giá cho khách hàng.
- Nhận đơn hàng và tạo đơn trên phần mềm
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng: đổi trả, tỉ lệ, thời gian giao hàng,...
- Kiểm tra phiếu giao hàng và chứng từ cho khớp với số liệu trên hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thưởng lễ tết, tháng 13 và nhiều phúc lợi khác
- Làm việc Giờ hành chính, off 1 ngày/tuần không cố định
Làm việc tại: 39Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ tết, tháng 13 và nhiều phúc lợi khác
- Làm việc Giờ hành chính, off 1 ngày/tuần không cố định
Làm việc tại: 39Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 169 Đường Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

