Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 8h30 - 17h30 từ thứ hai đến thứ 7, thứ 7 làm việc cách tuần. Nghỉ chủ nhật., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Giới thiệu sản phẩm công ty đến khách hàng (Dụng cụ thi công điều hòa Nhật Bản).

- Thuyết phục, tư vấn khách hàng mua sản phẩm.

- Hợp tác cùng team thúc đẩy tình hình kinh doanh của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điện lạnh hoặc các chuyên ngành kinh doanh nhưng có hiểu biết về sản phẩm điện lạnh (Sản phẩm là dụng cụ thi công điều hòa Nhật Bản).

- Tính cách, sức khoẻ: Năng động, nhiệt tình, hoà đồng hợp tác với đồng nghiệp, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc và có sức khoẻ tốt.

- Địa điểm làm việc: Tại Tầng 1A tháp C, tòa nhà Bắc Hà số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

