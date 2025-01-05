Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ 8h30

- 17h30 từ thứ hai đến thứ 7, thứ 7 làm việc cách tuần. Nghỉ chủ nhật., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm công ty đến khách hàng (Dụng cụ thi công điều hòa Nhật Bản).
- Thuyết phục, tư vấn khách hàng mua sản phẩm.
- Hợp tác cùng team thúc đẩy tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điện lạnh hoặc các chuyên ngành kinh doanh nhưng có hiểu biết về sản phẩm điện lạnh (Sản phẩm là dụng cụ thi công điều hòa Nhật Bản).
- Tính cách, sức khoẻ: Năng động, nhiệt tình, hoà đồng hợp tác với đồng nghiệp, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc và có sức khoẻ tốt.
- Địa điểm làm việc: Tại Tầng 1A tháp C, tòa nhà Bắc Hà số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

