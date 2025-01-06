Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Barun Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Barun Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Barun Vina
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- D28

- Ô 11, Khu D, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tham gia nhượng quyền thương hiệu.
- Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng
- Quản lý theo dõi thông tin khách hàng, thông báo cho quản lý về các vấn đề phản hồi của khách hàng phát sinh, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Làm báo cáo phân tích thị trường - triển khai kế hoạch kinh doanh
- Các yêu cầu khác của cấp trên khi cần.
- Độ tuổi từ 21-35.
- Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận kinh doanh là một lợi thế, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu học hỏi, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
- Có khả năng giao tiếp, tính tình vui vẻ, hòa đồng (vì thường xuyên gặp khách hàng).
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel và powerpoint
- Có thể đi công tác
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Tư vấn
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 21-35.
- Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận kinh doanh là một lợi thế, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu học hỏi, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
- Có khả năng giao tiếp, tính tình vui vẻ, hòa đồng (vì thường xuyên gặp khách hàng).
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel và powerpoint
- Có thể đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: DP07, Khu biệt thự song lập Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

