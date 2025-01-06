Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Barun Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D28 - Ô 11, Khu D, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tham gia nhượng quyền thương hiệu.

- Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng

- Quản lý theo dõi thông tin khách hàng, thông báo cho quản lý về các vấn đề phản hồi của khách hàng phát sinh, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Làm báo cáo phân tích thị trường - triển khai kế hoạch kinh doanh

- Các yêu cầu khác của cấp trên khi cần.

- Độ tuổi từ 21-35.

- Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận kinh doanh là một lợi thế, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu học hỏi, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

- Có khả năng giao tiếp, tính tình vui vẻ, hòa đồng (vì thường xuyên gặp khách hàng).

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel và powerpoint

- Có thể đi công tác

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Tư vấn

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 21-35.

- Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận kinh doanh là một lợi thế, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu học hỏi, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

- Có khả năng giao tiếp, tính tình vui vẻ, hòa đồng (vì thường xuyên gặp khách hàng).

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel và powerpoint

- Có thể đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin