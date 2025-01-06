Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Hành Động làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 27 ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, trực tiếp sale các gói dịch vụ của công ty tới khách hàng.

Tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng, tư vấn lợi ích cũng như những hình thức quảng cáo, marketing phù hợp với mục tiêu của khách hàng.

Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các dịch vụ của công ty.

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận những ý kiến đóng góp, phản hồi của khách về sản phẩm, dịch vụ của công ty trong quá trình làm việc.

Làm các báo cáo công việc theo định kỳ, phát sinh

Báo cáo các thông tin phản hồi từ khách để có giải pháp xử lý, khắc phục hiệu quả

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo các kiến thức chuyên môn về dịch vụ digital marketing.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sale về website, thương mại điện tử, ham tìm hiểu về xu hướng thị trường marketing online, quảng cáo…

Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Yêu thích kinh doanh

Nhiệt tình, kiên trì, trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm với công việc

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Hành Động Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 6.000.000đ + % Hoa hồng (thu nhập trên 10.000.000 VNĐ/tháng)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…)

Tham gia các buổi đào tạo training về kinh doanh và kỹ thuật.

Hưởng nguyên lương 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Hành Động

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin