Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Hành Động làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Hành Động
- Hà Nội:
- 27 ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, trực tiếp sale các gói dịch vụ của công ty tới khách hàng.
Tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng, tư vấn lợi ích cũng như những hình thức quảng cáo, marketing phù hợp với mục tiêu của khách hàng.
Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các dịch vụ của công ty.
Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận những ý kiến đóng góp, phản hồi của khách về sản phẩm, dịch vụ của công ty trong quá trình làm việc.
Làm các báo cáo công việc theo định kỳ, phát sinh
Báo cáo các thông tin phản hồi từ khách để có giải pháp xử lý, khắc phục hiệu quả
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sale về website, thương mại điện tử, ham tìm hiểu về xu hướng thị trường marketing online, quảng cáo…
Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Yêu thích kinh doanh
Nhiệt tình, kiên trì, trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Hành Động Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…)
Tham gia các buổi đào tạo training về kinh doanh và kỹ thuật.
Hưởng nguyên lương 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Hành Động
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
