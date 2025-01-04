Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 21 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thời gian làm việc:
Ca 1 – Khối kinh doanh: Từ 05h00 – 12h00; Từ Thứ 2 – Thứ 7 (Nghỉ Chủ Nhật).
Ca 3 – Khối kinh doanh: Từ 10h00 – 16h00 tại Văn phòng; 23h00 – 03h00 (Tại nhà).
Ca 2 – Khối văn phòng: Từ 07h00 – 16h00; Nghỉ trưa 12h00 – 13h30; Từ Thứ 2 – Thứ 7 (Nghỉ Chủ Nhật).
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN:
GIA TĂNG VÀ ỔN ĐỊNH THU NHẬP vì tỉ lệ chốt đơn cao, được đảm bảo lượng khách hàng ổn định.
Tập trung phát triển số mới với sản phẩm và thị trường “WIN - Ổn định”.
Cơ hội được tham gia thử nghiệm sản phẩm mới & thị trường mới (Theo nhu cầu phát triển và học tập).
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm (03 - 05 nhân viên), sau 01 - 02 năm làm việc (Theo khung năng lực).
Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, tham gia các hoạt động team-building,…
Các chương trình đào tạo nội bộ đều đặn hàng tuần về phát triển bản thân, kỹ năng quản lý, phát triển tư duy,…
Nếu bạn đang tìm kiếm một vị trí đáp ứng được các tiêu chí trên thì SEMPIRE sẽ là cơ hội, bến đỗ tiếp theo cho bạn và sự hợp tác WIN – WIN cho cả hai bên.
CHẾ ĐỘ CHUNG.
Chế độ: Lương cứng (6 – 8tr) + hoa hồng cá nhân + điện thoại + thưởng = thu nhập trung bình 18 - 2x triệu/tháng
Không áp doanh số cố định, hưởng % hoa hồng cá nhân theo doanh thu thực đạt.
Thử việc: 02 tháng – 85% lương cứng + 100% chế độ khác.
Chế độ chung: Thâm niên (ngoài lương) + Chuyên cần (hàng tháng ngoài lương) + Thưởng theo thành tích đột xuất + Thưởng lễ/tết + Nghỉ phép năm + Teabreak tại văn phòng + Đồng phục + Đánh giá định kỳ/đột xuất theo hiệu suất công việc + Liên hoan các dịp/chương trình theo thực tế.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ thai sản, ngày nghỉ… theo luật và quy định công ty
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Tô Vĩnh Diện - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

