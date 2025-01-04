Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Thời gian làm việc:

Ca 1 – Khối kinh doanh: Từ 05h00 – 12h00; Từ Thứ 2 – Thứ 7 (Nghỉ Chủ Nhật).

Ca 3 – Khối kinh doanh: Từ 10h00 – 16h00 tại Văn phòng; 23h00 – 03h00 (Tại nhà).

Ca 2 – Khối văn phòng: Từ 07h00 – 16h00; Nghỉ trưa 12h00 – 13h30; Từ Thứ 2 – Thứ 7 (Nghỉ Chủ Nhật).

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN:

GIA TĂNG VÀ ỔN ĐỊNH THU NHẬP vì tỉ lệ chốt đơn cao, được đảm bảo lượng khách hàng ổn định.

Tập trung phát triển số mới với sản phẩm và thị trường “WIN - Ổn định”.

Cơ hội được tham gia thử nghiệm sản phẩm mới & thị trường mới (Theo nhu cầu phát triển và học tập).

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm (03 - 05 nhân viên), sau 01 - 02 năm làm việc (Theo khung năng lực).

Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, tham gia các hoạt động team-building,…

Các chương trình đào tạo nội bộ đều đặn hàng tuần về phát triển bản thân, kỹ năng quản lý, phát triển tư duy,…

Nếu bạn đang tìm kiếm một vị trí đáp ứng được các tiêu chí trên thì SEMPIRE sẽ là cơ hội, bến đỗ tiếp theo cho bạn và sự hợp tác WIN – WIN cho cả hai bên.

CHẾ ĐỘ CHUNG.

Chế độ: Lương cứng (6 – 8tr) + hoa hồng cá nhân + điện thoại + thưởng = thu nhập trung bình 18 - 2x triệu/tháng

Không áp doanh số cố định, hưởng % hoa hồng cá nhân theo doanh thu thực đạt.

Thử việc: 02 tháng – 85% lương cứng + 100% chế độ khác.

Chế độ chung: Thâm niên (ngoài lương) + Chuyên cần (hàng tháng ngoài lương) + Thưởng theo thành tích đột xuất + Thưởng lễ/tết + Nghỉ phép năm + Teabreak tại văn phòng + Đồng phục + Đánh giá định kỳ/đột xuất theo hiệu suất công việc + Liên hoan các dịp/chương trình theo thực tế.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ thai sản, ngày nghỉ… theo luật và quy định công ty

Có laptop cá nhân để phục vụ làm việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm telesales các sản phẩm. Giao tiếp dễ nghe, rõ ràng, lưu loát, không nói giọng địa phương.

Tố chất cần có: Có tâm trong bán hàng (Nhiệt tình, trách nhiệm, chân thành) và chủ động công việc.

Xác định Telesales là nghề nghiệp phát triển. Có được các mục tiêu cần đạt như: Vị trí/thu nhập,… (Công ty là nơi tạo môi trường, công việc để luyện tập và phát triển).

Sẵn sàng để phát triển triển bản thân trong công việc có sự chuyên nghiệp/tính kỷ luật cao; Yêu thích môi trường tập trung đào tạo để tạo ra hiệu suất cao.

Lộ trình đào tạo theo 3 giai đoạn: Vừa đào tạo vừa làm

Giai đoạn 1: ( Tối đa 2 tháng thử việc) : Hướng dẫn 1-1 cho nhân sự mới về: Kiến thức sản phẩm, kiến thức về da và cách xây dựng và tối tưu kịch bản Telesale.

Giai đoạn 2: Tạo dựng nền tảng sự nghiệp

Giai đoạn 3: Phát triển lên vị trí chuyên viên.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội