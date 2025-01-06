Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Thiên Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 122, đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng Online

Tư vấn khách hàng + CSKH Online các sản phẩm, dịch vụ của công ty

Báo cáo kết quả làm việc theo ngày

Cập nhật thông tin thị trường

Duy trì và phát triển hệ thống khách hàng hiện có của công ty.

Chủ động gọi điện, nhắn tin hỗ trợ chăm sóc các đại lý, cộng tác viên cũ được cung cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: 12/12

Có sự hiểu biết về các trang mạng xã hội zalo, tiktok, facebook.

Có phương tiện đi lại và laptop cá nhân

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (word, excel,..)

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ trong kinh doanh

Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và tiếp cận khách hàng tốt

Tham gia đầy đủ các cuộc họp và khóa đào tạo của công ty

Tại Công Ty TNHH TM Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp xăng xe, ăn trưa, điện thoại + hoa hồng doanh số: Mức lương từ 6tr – 8tr. Hoa hồng doanh số sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp

Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở khi đi công tác

Được hưởng các chính sách thưởng tháng lương thứ 13, phúc lợi theo quy định của công ty

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Được cung cấp hình ảnh, tư liệu liên quan đến công tác bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Thiên Đức

