Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Thiên Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM Thiên Đức
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 122, đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng Online
Tư vấn khách hàng + CSKH Online các sản phẩm, dịch vụ của công ty
Báo cáo kết quả làm việc theo ngày
Cập nhật thông tin thị trường
Duy trì và phát triển hệ thống khách hàng hiện có của công ty.
Chủ động gọi điện, nhắn tin hỗ trợ chăm sóc các đại lý, cộng tác viên cũ được cung cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: 12/12
Có sự hiểu biết về các trang mạng xã hội zalo, tiktok, facebook.
Có phương tiện đi lại và laptop cá nhân
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (word, excel,..)
Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ trong kinh doanh
Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và tiếp cận khách hàng tốt
Tham gia đầy đủ các cuộc họp và khóa đào tạo của công ty
Tại Công Ty TNHH TM Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + phụ cấp xăng xe, ăn trưa, điện thoại + hoa hồng doanh số: Mức lương từ 6tr – 8tr. Hoa hồng doanh số sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp
Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở khi đi công tác
Được hưởng các chính sách thưởng tháng lương thứ 13, phúc lợi theo quy định của công ty
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Được cung cấp hình ảnh, tư liệu liên quan đến công tác bán hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Thiên Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
