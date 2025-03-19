Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 677/1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh - 584 Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ công tác liên quan đến tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh chăm sóc khách hàng.

- Tương tác, giải đáp thắc mắc của khách hàng khi có phát sinh.

- Hỗ trợ một số công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm 3, 4 ưu tiên chuyên ngành Marketing, bất động sản, quản trị kinh doanh,…

- Năng động, hướng ngoại, giao tiếp tốt.

- Yêu thích công việc kinh doanh.

- Có thể thực tập ít nhất 4-5 ngày/tuần.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ chi phí thực tập 1tr/tháng + thưởng khi có phát sinh doanh thu.

- Được hỗ trợ mộc thực tập.

- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kinh nghiệm làm việc.

- Được tiếp xúc với môi trường công sở, đồng nghiệp trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin