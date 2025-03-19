Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 677/1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
- 584 Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Hỗ trợ công tác liên quan đến tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh chăm sóc khách hàng.
- Tương tác, giải đáp thắc mắc của khách hàng khi có phát sinh.
- Hỗ trợ một số công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên năm 3, 4 ưu tiên chuyên ngành Marketing, bất động sản, quản trị kinh doanh,…
- Năng động, hướng ngoại, giao tiếp tốt.
- Yêu thích công việc kinh doanh.
- Có thể thực tập ít nhất 4-5 ngày/tuần.
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ chi phí thực tập 1tr/tháng + thưởng khi có phát sinh doanh thu.
- Được hỗ trợ mộc thực tập.
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kinh nghiệm làm việc.
- Được tiếp xúc với môi trường công sở, đồng nghiệp trẻ trung năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
