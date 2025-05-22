Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAPRI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 447 Âu Cơ, phường Phú Trung, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Chăm sóc KH theo khu vực, xử lý các vấn đề phát sinh khách hàng cũ theo data đã có sẵn. .

- Tìm kiếm, mở rộng, phát triển khách hàng có nhu cầu về sản phẩm của Công ty (bếp điện, bếp gas, máy hút khử mùi, máy rửa chén...)

- Liên hệ và gặp mặt để xác định nhu cầu của khách hàng.

- Chuẩn bị tài liệu và tiếp cận khách hàng (Lên bảng báo giá, Catalogue, hình ảnh kệ, chính sách...)

- Xác định nhu cầu hàng hóa. Triển khai hợp đồng. Điều phối hàng hóa.

- Quản lý công nợ và hỗ trợ kế toán khi có nhu cầu.

- Báo cáo kết quả và lập kế hoạch kinh doanh kinh doanh Tuần/tháng/quý.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu từ 3 tháng trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kinh doanh điện máy, nội thất, vật liệu xây dựng, gia dụng là 1 lợi thế.

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhạy bén, linh hoạt, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Biết tin học văn phòng: Power Point, word, excel...

- Ưu tiên ứng viên nhận việc có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAPRI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 - 25 triệu (Lương cứng + hoa hồng)

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, thưởng theo quy định của nhà nước

- Được tăng lương nếu làm việc đạt hiệu quả cao, được ban lãnh đạo công ty ghi nhận

- Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao theo chính sách của công ty.

- Được thưởng quý, lễ, tết,..

- Tổ chức sinh nhật, 8/3, 20/10,...

- Môi trường làm việc thoải mái và chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ chi phí công tác (ăn ở, đi lại)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAPRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin