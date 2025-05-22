Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thủ Đức, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
· Chat tư vấn và xử lý các phản hồi khác của khách hàng qua fanpage của công ty
· Quản lý, chăm sóc fanpage
· Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ chịu khó, thành thạo máy tính.
· Ứng viên đã từng làm qua Sale là một lợi thế ( Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
· Nhanh nhẹn, giải quyết thắc mắc của khách hàng.
· Yêu thích công việc kinh doanh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực
- Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật liên hoan hàng tháng.
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Đóng BHYT, BHXH, hưởng các chế độ theo quy định của Nhà Nước
- Được đi du lịch, nghỉ dưỡng, dã ngoại hàng năm, hàng quý theo chế độ của Công ty.
- Được nghỉ phép hàng năm theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
