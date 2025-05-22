Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: V3 - 42 The Manhattan, Vinhomes Grand Park, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ tư vấn khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng cá nhân

- Chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc của khách hàng về dự án

- Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ chính xác theo quy định

- Phối hợp với các bộ phận triển khai hợp đồng, bàn giao, nghiệm thu, bảo hành,…

- Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về kinh doanh (ưu tiên từng làm sale máy móc, thiết bị)

Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng thuyết trình, thuyết phục

Có đam mê làm kinh doanh bán hàng, hoạt bát, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25 triệu (lương cứng thỏa thuận)

Đảm bảo quyền lợi lao động theo pháp luật Việt Nam

Lương tháng 13, thưởng năng động hằng tháng, du lịch,…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM

