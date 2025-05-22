Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: V3
- 42 The Manhattan, Vinhomes Grand Park, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Liên hệ tư vấn khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng cá nhân
- Chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc của khách hàng về dự án
- Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ chính xác theo quy định
- Phối hợp với các bộ phận triển khai hợp đồng, bàn giao, nghiệm thu, bảo hành,…
- Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nam
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về kinh doanh (ưu tiên từng làm sale máy móc, thiết bị)
Thành thạo tin học văn phòng
Có kỹ năng thuyết trình, thuyết phục
Có đam mê làm kinh doanh bán hàng, hoạt bát, năng động
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 25 triệu (lương cứng thỏa thuận)
Đảm bảo quyền lợi lao động theo pháp luật Việt Nam
Lương tháng 13, thưởng năng động hằng tháng, du lịch,…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
