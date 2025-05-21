Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH GÒ VẤP - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Khai thác tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh online và offline

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng và bán hàng tại Showroom.

Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm của công ty.

Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng yêu cầu, thời hạn.

Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bên giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung hợp đồng.

Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Nam/Nữ ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.

Độ tuổi: từ 22 - 32 tuổi.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học thuộc khối Kinh Tế, Marketing và Kỹ Thuật Ô Tô là lợi thế lớn.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có bằng lái B2 (bắt buộc).

Trung thực, ham học hỏi, có tinh thần kỷ luật, phối hợp cao.

Biết sử dụng các công cụ marketing online, chỉnh sửa short video là điểm cộng.

Khả năng làm việc độc lập, chịu đựng áp lực và làm việc theo nhóm.

Được làm việc tại thương hiệu xe ô tô Châu Âu sang trọng.

Thu nhập: upto 30 triệu/tháng (LCB: 6 triệu/tháng + hoa hồng)

Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày

Ký hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước và các quyền lợi khác.

Teambuilding hằng năm.

Thưởng nóng tháng/quý/ năm, lương tháng 13++.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong ngành công nghiệp xe ô tô.

