Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Y Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 29 đường số 4, Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để giới thiệu bán sản phẩm + chương trình Công Ty
Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Gọi theo data khách hang của công ty
Làm việc từ thứ 2 – sáng Thứ 7
Địa chỉ làm việc: 29 đường số 4, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở ví trị tương đương
Chăm chỉ, siêng năng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở ví trị tương đương
Chăm chỉ, siêng năng
Tại Công ty TNHH Thương mại Y Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LC (5.5tr) + % hoa hồng + thưởng đơn hàng + thưởng độ phủ (LC không ảnh hưởng đến DS)
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.
Thu nhập không dưới 8 triệu
Được làm việc trong môi trường năng động, nhân viên gen Z, 9X dễ thương, hòa đồng, sếp cực kỳ thương nhân viên.
Thưởng quý, năm. 12 ngày phép/năm
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.
Thu nhập không dưới 8 triệu
Được làm việc trong môi trường năng động, nhân viên gen Z, 9X dễ thương, hòa đồng, sếp cực kỳ thương nhân viên.
Thưởng quý, năm. 12 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
