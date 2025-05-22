Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Y Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29 đường số 4, Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để giới thiệu bán sản phẩm + chương trình Công Ty

Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Gọi theo data khách hang của công ty

Làm việc từ thứ 2 – sáng Thứ 7

Địa chỉ làm việc: 29 đường số 4, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở ví trị tương đương

Chăm chỉ, siêng năng

Tại Công ty TNHH Thương mại Y Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC (5.5tr) + % hoa hồng + thưởng đơn hàng + thưởng độ phủ (LC không ảnh hưởng đến DS)

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.

Thu nhập không dưới 8 triệu

Được làm việc trong môi trường năng động, nhân viên gen Z, 9X dễ thương, hòa đồng, sếp cực kỳ thương nhân viên.

Thưởng quý, năm. 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Y Phúc

